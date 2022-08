Jeunesse

Découvre des aventures incroyables avec tes nouvelles amies préférées: les VIP Pets! Les chiens les plus cools qui vouent une vraie passion pour les cheveux! Rejoins-les vite pour vivre des milliers d'aventures ensemble: aller à des spectacles, des expositions, faire du skate et profiter de nombreuses autres belles surprises qui t’attendent dans le monde des VIP Pets. Ensemble, vous pourrez également visiter le salon de coiffure de Fabio & Fabia pour un nouveau look incroyable.