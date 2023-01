Virtual Revolution

Cinéma - Science-fiction | 2016

Neo Paris 2047 - 75 % de la population passe son temps connectée dans des mondes virtuels, ne se souciant plus de la réalité. Nash Trenton (Mike Dopud) est un ancien flic reconverti comme tueur à la solde d'une multinationale à l'origine de plusieurs de ces mondes virtuels. A sa tête, la charismatique Dina (Jane Badler). la mission de Nash : identifier, traquer et éliminer des terroristes, les multinationales, et Interpol, ses décisions entraînent des conséquences inattendues...