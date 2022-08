Séries & Fictions ・ Tous les jeudis à 21h10 sur TF1

On ne naît pas flic, on le devient… Des bancs de l’école aux vestiaires de la PJ, Vise le cœur retrace sur trois décennies le destin de Julia Scola, une capitaine de police courageuse et respectée, et de son meilleur ennemi, Novak Lisica, un avocat pénaliste au sourire ravageur. Ils ont construit leur vie loin, très loin l’un de l’autre…Alors quand Novak plaque son prestigieux cabinet pour devenir commissaire et rejoindre Julia dans sa brigade, le destin reprend ses droits… Entre passé et présent, les enquêtes de Julia et Novak explorent les terreurs enfantines et les cauchemars des adultes… et les monstres ne sont pas toujours ceux qu’on croit.