Avant-première - Vise le coeur - S03 E03 - Maison hantée

Une maison inquiétante est le théâtre d’un horrible homicide familial. Le père et les deux enfants sont retrouvés morts. La mère est portée disparue. Julia et Novak sont appelés pour résoudre cette affaire. Lorsque la mère est retrouvée, errante dans les bois, elle n’a pas souvenir des meurtres et accuse la maison d’être la responsable. Est-elle folle ? Cette maison est-elle vraiment hantée ? Au fil de l’enquête, suspicion, médium et drame familial font ressurgir des tensions entre nos deux héros. Julia reconnaît dans cette affaire des similitudes avec le mode opératoire de Malherbe. Le tueur en série qui obsède son père depuis des années. Elle craint que ce tueur ne soit de retour. Dans ce climat, l’ambiance à la DPJ n’a jamais été aussi houleuse. Novak, sous le coup de la révélation de Julia, ne lui pardonne pas de lui avoir caché l’existence de leur enfant : une fille née sous X, vingt-cinq ans plus tôt. Et malgré la mise en garde de Julia, il se lance dans une enquête sur cette enfant cachée.