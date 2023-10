Avant-première - Vise le coeur - S03 E04 - Filiations

L’équipe de la Crim est appelée à la fac de médecine. Un corps de femme, avec une trace de coup laissant supposer un meurtre, se trouve par erreur avec les corps donnés à la science. Ce corps d’inconnue a été placé là par le tueur. Mais qui ? Quelqu’un qui avait forcément accès à la faculté de médecine. Et qui est cette femme, sans objets, sans rien pour l’identifier ? Julia et Novak vont redoubler d’efforts pour comprendre ce qui lui est arrivé. L’enquête les poussera jusqu’à chercher la filiation de cette femme. Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises. En parallèle de l’identification de cette femme, Novak poursuit son enquête sur l’identité de sa fille. Il touche au but et arrive même à l’observer à distance. Emporté par son envie de découvrir cette enfant, Novak en oublie qu’en faisant cela il la met peut-être en danger. Car un certain Malherbe rode toujours...