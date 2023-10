Vise le coeur - Ce qu'il s'est passé dans la saison 1

Ils étaient jeunes et avaient leur vie devant eux. Ils se sont tellement aimés. Un amour de jeunesse, pur et fou. Mais un événement a tout sabordé. Plus de 20 ans plus tard, Ils se retrouvent. Elle est flic, il est commissaire. Pourquoi est-il revenu ? Pour la résolution de leurs enquêtes, ils vont devoir faire équipe et s'entendre. Un dilemme insurmontable quand on a un lourd secret à préserver