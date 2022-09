Vise le coeur - Les premières minutes de l'épisode 3

Quand le seul témoin du meurtre d’une psychologue est une petite fille autiste, Julia s’investit plus que de raison ; elle qui a vu son petit frère se débattre toute sa vie avec ce trouble du comportement. Une enquête douloureuse au cours de laquelle Novak se rapproche de plus en plus de Julia, sous le regard méfiant de son compagnon.