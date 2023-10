Vise le coeur - S01 E02 - La loi du père

Persuadée que Novak cache la véritable raison de son étonnante nomination dans sa brigade, Julia s’entête à déterrer tout ce qu’elle peut sur lui. La cohabitation entre le commissaire et sa commandante est électrique alors qu’ils enquêtent sur la mort d’une jeune orpheline, obsédée par l’existence des ovnis et convaincue de leur responsabilité dans la disparition de son père… Et si ses élucubrations l’avaient menée à la vérité ?