Vise le coeur - S01 E04 - Mauvais sang

Que peut bien cacher l’incompréhensible noyade d’un homme en pleine forêt au moment même où son frère jumeau se fait assassiner à des kilomètres de distance ? Quels sont les liens mystérieux et parfois destructeurs qui unissent les êtres à travers l’espace et le temps ? Ces questions, Novak et Julia sont obligés de se les poser pour résoudre un double meurtre et dénouer l’ambiguïté intenable de leurs rapports.