Vise le coeur - S01 E06 - Te survivre

Alors que son compagnon vient de la quitter, Julia est complètement déstabilisée par la découverte d’un cadavre qui ré-ouvre une enquête dirigée par son propre père 20 ans plus tôt. La haine entre Novak et cet homme qui le méprise depuis l’enfance est toujours aussi vivace malgré les années, et la collaboration est extrêmement tendue. Les hallucinantes révélations sur l’enquête font échos au terrible secret que Novak garde pour lui depuis si longtemps…