Vise le coeur - S02 E01 - Promenons-nous dans les bois

Le corps d’un juge d’instruction est retrouvé au bois de Saint-Cloud, empoisonné à l’aconit, fleur extrêmement toxique communément nommée «la plante tue loup». Novak est certain que c’est la profession de la victime qui l’a conduit à la mort. Cette histoire de plante tue loup travaille Julia, d’autant que d’autres éléments de l’enquête viennent rappeler le conte du petit chaperon rouge. Passés leurs premiers désaccords, Julia et Novak se rejoignent dans leurs déductions et c’est finalement main dans la main qu’ils se lancent sur cette enquête, encore plus complices que jamais. Mais cela n’empêche pas Novak de mener en parallèle une enquête personnelle sur Julia. Depuis les révélations qu’ils se sont faites sur leur rupture, survenue il y a 25 ans, Novak est obsédé par ce que lui a dit Julia. Il tente par tous les moyens de découvrir quel est le secret qui l’a gardé loin de ses amies et sa famille lorsqu’elle avait 18 ans. La poursuite de cette vérité fera-t-elle éclore un rapprochement ou au contraire les éloignera- t-elle pour toujours ?