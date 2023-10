Vise le coeur - S02 E02 - Mauvaise graine

Simone, 65 ans, est retrouvée morte chez elle, lors d’une intervention menée par Raphaël et son équipe des Stup. En effet, Simone fait partie du réseau des « mamies dealeuses ». Son meurtre est-il simplement lié à son implication dans un trafic de drogue ? La mise en scène du corps en simulacre de prière laisse penser le contraire. L’équipe de Julia et Novak est appelée pour tenter de résoudre ce mystère. Cette enquête croisée entre « les stup » et « la crim », ravivera les rivalités entre les deux hommes de la vie de Julia. Difficile de garder la tête froide dans ce mélange de sentiments. Entre nostalgie et regret, cet épisode sera riche en révélation et qui sait, donnera peut-être à Novak les clefs pour comprendre le passé de Julia.