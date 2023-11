Vise le coeur - S02 E05 - A vif

Dans les cuisines d’un grand restaurant parisien, le chef Vitali est arrêté. Une main vient d’être découverte dans la chambre froide. Mais Julia se méfie de ce scénario qui accuse trop facilement le chef cuisinier. Ce corps morcelé, après identification, entraînera nos enquêteurs sur les pistes d’un concours de cuisine télévisé. Une histoire d’assiette empoisonée ? Ou un simple fantasme destiné à discréditer un chef ? Au moment où Julia et Novak résolvent cette enquête, leur fille Emma fait irruption dans la DPJ. En colère, elle dit être envoyée par un ami de Julia, qui lui a tout raconté sur son passé et elle ne veut pas que ses parents biologiques interviennent dans sa vie. Julia tombe des nues et demande l’identité de cet ami, qui n’est autre que Malherbe. Après une vague de panique, Julia et Novak placent tout de suite Emma sous protection policière. Mais Malherbe est partout et Emma disparaît...