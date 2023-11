Vise le coeur - S02 E06 - La chasse

Malherbe contacte Julia et Novak après avoir kidnappé Emma. Il lance un jeu de piste au couple, une chasse au trésor qui se transforme en une chasse à l’homme, dans laquelle Julia devra forcément perdre une personne de sa famille... Sa fille ou son père. Malherbe lui lance un ultimatum et Julia court vers la maison de son enfance, mais il est déjà trop tard. Julia et Novak se remobilisent pour trouver et sauver leur fille. Ce jeu de piste les force malgré eux à replonger dans les détails les plus intimes de leur histoire d’amour passée, qui résonnera plus que jamais au présent. Arriveront-ils à trouver le courage d’affronter leurs démons du passé ? Prendront-ils Malherbe à son propre jeu ? Julia et Novak tenteront tout pour sauver leur enfant et par la même occasion, leur couple.