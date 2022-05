Visions - Le pitch de la série par Louane

Louane nous pitche la nouvelle série "Visions" dont elle est l'héroïne. Alors qu’une petite fille d’à peine douze ans disparaît, Diego, huit ans, manifeste d’étranges visions qui alertent le capitaine de gendarmerie chargé de l’enquête, Romain, et surtout sa compagne, Sarah, une jeune psychologue. Et si ce que voit ou dessine Diego était lié à cette disparition ? Un lien particulier va se créer entre Sarah et Diego. D’autant que le petit garçon semble aussi connecté à des éléments du passé de la jeune femme. Un passé qu’un choc post-traumatique avait totalement effacé de sa mémoire.