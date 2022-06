Visions - S01 E06

Suite à la découverte macabre des corps de plusieurs personnes disparues dans des endroits dessinés par Diego, Romain et son équipe sont remis sur l’enquête. L’homme qu’il traque est un tueur en série, ça ne fait plus aucun doute. Sarah, de son côté, est persuadée que Diego le connaît très bien et que c’est la raison pour laquelle ses visions se manifestent. Il faut donc aller très vite car si ce tueur comprend que l’enfant est le seul à pouvoir le reconnaître, alors Diego est en grand danger…