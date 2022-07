Visual Suspect de retour pour une nouvelle émission le 29 juillet sur TF1 !

En savoir plus sur Camille Lou

Arthur vous propose une nouvelle enquête mystérieuse et totalement déjantée ! A ses côtés, Shy’m, Booder, Camille Lou et Ahmed Sylla vont jouer les Profileurs. Leur mission : Démasquer nos suspects ! Et pour ce nouvel épisode, les binômes d’enquêteurs vont changer. Les filles vont défier les garçons ! Camille Lou et Shy’m l’emporteront-elles face à Booder et Ahmed Sylla ? Chaque binôme jouera pour faire gagner de l’argent à une partie du public. Alors tous les coups sont permis ! Lors de cette soirée, 80 Français, de tous horizons et de tout âge, vont se présenter face aux Profileurs. Nos quatre célébrités devront deviner les particularités de ces suspects en se basant uniquement sur leurs apparences. Pas d’interrogatoire, ni d’indice, seul le sens de l’observation permettra aux profileurs de trouver leur métier, leur passion, leur talent caché ou d’autres singularités, souvent totalement loufoques !