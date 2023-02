La finale approche et les enquêtes se poursuivent sur le plateau de Visual suspect. Marianne James et Chris Marques, vont-ils réussir à rattraper Iris Mittenaere et Booder qui ont pris une avance considérable ? Laquelle des deux équipes va pouvoir accéder à la finale et tenter de remporter 11 000 euros supplémentaires pour sa partie du public ? Visual Suspect : Méfiez-vous des apparences ! – Emission 04 Partie 2