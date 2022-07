En savoir plus sur Camille Lou

Pour cette nouvelle soirée d'enquête, Shy'm et Camille Lou affrontent Booder et Ahmed Sylla. L'enquête commence et très vite l'équipe des filles prend de l'avance sur l'équipe des garçons. Tout va se jouer sur la dernière manche et seule une équipe ira en finale pour essayer de trouver qui est l'invité surprise ! Mais attention à la règle la plus importante : méfiez-vous des apparences ! Quel duo se qualifiera pendant cette deuxième soirée exceptionnelle ? Visual Suspect Emission 02 Partie 1