Visual Suspect - Emission 01 (Partie 1)

Ce soir, Booder et Shy'm vont affronter Camille Lou et Ahmed Sylla. Le temps d'une soirée ils se mettent dans la peau de profiler. Ils s'affrontent pour faire gagner leur partie du public. Sur chaque ligne de suspect les duos devront choisir entre deux propositions et accumuler le plus de points possible pour accéder à la grande finale ! Lors de cette grande finale, ils découvriront qui est l'invité mystère. Mais attention à la règle la plus importante : méfiez-vous des apparences ! Visual Suspect Emission 01 Partie 1.