Visual Suspect - Emission 03 (Partie 1)

Dans ce nouvel épisode de Visual Suspect, 80 nouveaux français ont pris place dans la Pyramide des suspects avec des talents cachés, des métiers inattendus ou encore des passions toujours plus surprenantes. Pour les démasquer, Arthur a invité 2 nouvelles équipes de Profilers prêtes à tous pour remporter la victoire : d’un côté Amel Bent et Claudia Tagbo et de l’autre Kev Adams et Michaël Youn. Mais attention, ces nouveaux enquêteurs ne pourront compter que sur les apparences pour découvrir qui ils sont. Vont-ils réussir à deviner leurs particularités ? Visual Suspect : Méfiez-vous des apparences ! – Emission 03 Partie 1