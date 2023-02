En savoir plus sur Amel Bent

La finale approche et les enquêtes se poursuivent sur le plateau de Visual suspect. L’équipe des filles a pris une grande avance sur l’équipe des garçons. Mais vont-ils réussir à les rattraper et à atteindre la grande finale ? Laquelle des deux équipes va remporter la victoire et permettre à sa partie du public de gagner jusqu’à 50 000 euros ? Visual Suspect : Méfiez-vous des apparences ! – Emission 03 Partie 2