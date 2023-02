Visual Suspect - Qui a inspiré un personnage de Star Wars ?

Visual Suspect est de retour, avec de nouveaux profilers prêts à tout pour démasquer les suspects. Pour ce prime évènement, Iris Mittenaere et Booder affronteront l’équipe de Marianne James et Chris Marques. Mais laquelle des deux arrivera à deviner quelle personnalité historique a inspiré la création d’un personnage de la saga mythique Star Wars ? Et vous, connaissez-vous la réponse ? Extrait Visual Suspect – Emission 04.