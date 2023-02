En savoir plus sur Amel Bent

Visual Suspect revient le 17 février à 21h10 sur TF1, avec de nouveaux enquêteurs prêts à tout pour démasquer les suspects : d’un côté Amel Bent et Claudia Tagbo et de l’autre Kev Adams et Michaël Youn. Mais attention, laquelle de ces deux équipes arrivera à trouver qui est la célébrité qui se dissimule parmi les Drags Queen. Et vous, arriverez-vous à la reconnaitre ? - Extrait Visual Suspect – Emission 3.