Vive les vacances ! - S01 E02

EPISODE 2 : Un nouveau venu est arrivé un peu plus tôt que prévu : le bébé de Natacha et Fred ! Entre Natacha qui est privée de son bébé car il est en néo-nat et Fred qui fait une couvade à postériori, le couple n’est pas particulièrement épanoui ! Pour Christophe et Cécile, ce sont des problèmes d’argent et pour Axelle et Samir, des interrogations sur leur fécondité…Benoît quant à lui déprime toujours autant…Dire que tous ces gens ne se connaissaient pas la semaine dernière…Vive les vacances !!