EPISODE 3 : Natacha et son bébé sont rentrés de la maternité, la maison vit maintenant au rythme du nourrisson…et ce n’est pas que du bonheur un nouveau-né ! Surtout quand ce n’est pas le vôtre ! Benoît, Christophe et Cécile, Axelle et Samir ne vont pas tarder à le découvrir… Malgré tout, des liens se créent entre les deux clans, des connivences, des complicités inattendues, de séductions sous- jacentes… mais jusqu’à quand ?