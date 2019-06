Vive les vacances ! - S01 E04

> EPISODE 4 : Les secrets des uns et des autres commencent à être révélés au grand jour et ce n’est pas sans incidence sur la vie du groupe. Du secret le plus caché et honteux, au plus anodin qui n’est né que parce qu’on n a pas dit les choses tout de suite : aucun couple n’échappera à cette révélation au grand jour de sa part d’ombre ! Entre les couples qui se fissurent, les amitiés qui s’effondrent et les familles qui explosent, les vacances tant attendues ne sont pas monotones ! L’enquête sur la maison rebondit et le coupable n’est pas forcément celui qu’on croit !