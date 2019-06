Vive les vacances ! - S01 E06

EPISODE 6 : Le secret que cachait Benoît n’est celui qu’on croit…Comment le groupe va justifier de l’avoir fait jeter en prison, les couples veulent toujours inconsciemment se débarrasser des célibataires ! Axelle et Samir vont-ils se réconcilier, Samir va-t-il enfin accepter de voir la réalité en face et de l’affronter en adulte ? Christophe et Cécile ne sortiront pas indemnes de cet été, l heure des décisions approchent…Quant à Natacha et Fred, ils semblent s’en sortir plutôt pas mal, mais jusqu à quand ??