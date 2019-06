Vive les vacances ! - S01 E01

EPISODE 1 : >Quand Natacha et Fred débarquent dans la maison de vacances qu’ils ont louée pour le mois d Aout dans le sud, ils déchantent rapidement ! En effet, l’idée de passer par internet pour la location n était peut- être pas une bonne idée : ils se sont fait arnaqués et se retrouvent à cohabiter avec des dizaines d’autres familles…de quoi vous gâcher les vacances ! Après s’être débarrassé du plus grand nombre, ils sont encore 7 adultes et 5 enfants à s’accrocher à la maison …et les plus coriaces…Qui finira par la garder pour la fin des vacances ? Allez savoir… tous les coups sont permis !