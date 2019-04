Votre Plus Beau Marché saison 2: Place au vote national

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Succès de la première étape avec plus de 750 000 votes au total.



La première étape de la saison 2 de #VotrePlusBeauMarché vient de s'achever avec la clôture des votes régionaux.

L'élection du plus beau marché de France a été lancée le 11 mars dernier dans le JT de 13h de Jean-Pierre Pernaut, en partenariat avec la presse quotidienne régionale*.



Cette première séquence, dans laquelle ont concouru 400 marchés, a remporté un succès considérable avec plus de 750 000 votes au total ! (précisément 751 342 votes sur l'ensemble des sites des médias régionaux partenaires et sur TF1&Vous).



Grâce aux votes régionaux, vous avez sélectionné 24 marchés lauréats à départager lors du vote national.



Voici la liste de 24 marchés lauréats en lice pour remporter le titre "du plus beau marché" #VotrePlusBeauMarché :



Marché de Saint-Louis (Alsace, Dernières Nouvelles d’Alsace)

(Alsace, Dernières Nouvelles d’Alsace) Marché de Monsempron (Aquitaine, Sud Ouest)

(Aquitaine, Sud Ouest) Marché du Puy-en-Velay (Auvergne, L’Eveil de la Haute Loire)

(Auvergne, L’Eveil de la Haute Loire) Marché de Honfleur (Basse Normandie, Ouest France)

(Basse Normandie, Ouest France) Marché de Toucy (Bourgogne, L’Yonne Républicaine)

(Bourgogne, L’Yonne Républicaine) Marché de Vannes (Bretagne, Ouest France)

(Bretagne, Ouest France) Marché d’Amboise (Centre, Nouvelle République du Centre Ouest)

(Centre, Nouvelle République du Centre Ouest) Marché de Chaource (Champagne-Ardenne, L’Est Eclair)

(Champagne-Ardenne, L’Est Eclair) Marché d'Ajaccio (Corse, Corse Matin)

(Corse, Corse Matin) Marché de Fréry pour la ville de Belfort (Franche Comté, L’Est Républicain)

(Franche Comté, L’Est Républicain) Marché de Dieppe (Haute-Normandie, Paris Normandie)

(Haute-Normandie, Paris Normandie) <strong>Marché d’Aulnay-Sous-Bois</strong> (Ile de France, Le Parisien)

<strong>Marché des Halles de Narbonne</strong> (Languedoc-Roussillon, Midi Libre)

Marché de Brive-la-Gaillarde (Limousin, La Montagne)

(Limousin, La Montagne) Marché de Maizières-les-Metz (Lorraine, Le Républicain Lorrain)

(Lorraine, Le Républicain Lorrain) <strong>Marché du Moule</strong> (Guadeloupe, France Antilles)

<strong>Marché de Prayssac</strong> (Midi-Pyrénées, La Dépêche du Midi)

Marché d’Audruicq (Nord Pas de Calais, La Voix du Nord)

(Nord Pas de Calais, La Voix du Nord) <strong>Marché des Halles municipales de Menton </strong>(PACA, Nice Matin)

<strong>Marché de Talensac à Nantes</strong> (Pays de Loire, Ouest France)

<strong>Marché de Bernaville</strong> (Picardie, Le Courrier Picard)

<strong>Marché des Halles de Niort</strong> (Poitou Charentes, Nouvelle République du Centre Ouest)

<strong>Marché de Saint-Pierre</strong> (La Réunion, Journal de l’Ile)

<strong>Marché de Montbrison</strong> (Rhône-Alpes, Le Progrès)



Vous avez jusqu'à la mi-juin pour départager ces 24 marchés sur le site dédié : votreplusbeaumarché.fr.



Dans le JT de 13H, Jean-Pierre Pernaut, avec à ses côtés Dominique Lagrou Sempere, présentera sur toute cette période des reportages consacrés à chacun de ces marchés lauréats.

A l'issue de ce vote, une page spéciale sera proposée dans le JT, consacrée au gagnant de cette élection, avec le concours des correspondants en régions, et le relais sur TF1&Vous et nos réseaux sociaux.



* Les partenaires : Dernières Nouvelles d’Alsace (Alsace), Sud-Ouest (Aquitaine) , Sud Ouest et Nouvelle république du centre ouest (Poitou Charentes), La Montagne (Auvergne), Ouest France (Basse-Normandie, Bretagne et Pays de Loire), L’Yonne Républicaine, Le Journal de Saône-et-Loire (Bourgogne), La République du Centre, Le Berry Républicain, L'Echo Républicain et La Nouvelle République Du Centre Ouest (Centre), L’Union (Champagne-Ardenne), Corse Matin (Corse), Est Républicain (Franche-Comté), Paris Normandie (Haute-Normandie), Le Parisien (Île-de-France), Midi Libre (Languedoc-Roussillon), Le Populaire du Centre (Limousin), Le Républicain Lorrain (Lorraine), France Antilles / France Guyane (Martinique, Guadeloupe et Guyane), La Dépêche du Midi (Midi-Pyrénées), La Voix du Nord (Nord-Pas-de-Calais), Nice Matin, La Provence (PACA), Le Courrier Picard (Picardie), Journal de l’Ȋle (La Réunion), Le Progrès et Le Dauphiné Libéré (Rhône-Alpes).



Consultez le règlement du vote national de Votre Plus Beau Marché saison 2.