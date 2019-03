Toutes les infos sur la saison 2 de Votre Plus Beau Marché

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Après le succès en 2018 de la 1ère édition de #VotrePlusBeauMarché, Jean-Pierre Pernaut et son équipe renouvellent l’opération dès ce lundi 11 mars dans le JT de 13H de TF1 et lancent la 2ème saison de l'élection du plus beau marché de France, en partenariat avec 28 titres de la Presse Quotidienne Régionale.

Cet événement avait suscité un vif engouement des Français, avec 3 millions de votes au total. Le marché de Sanary-sur-Mer dans le Var, vainqueur de l'élection, sera le parrain de cette édition. L'opération, qui donne l’opportunité à de nombreux marchés de France et de métropole d’être mis en valeur, s'inscrit totalement dans la lignée des valeurs du 13H : proximité, patrimoine, interactivité avec les téléspectateurs. "Le marché, c'est un lieu de vie, un lieu d'échanges et de convivialité, c'est l'attachement aux produits régionaux, c'est la favorisation des circuits courts... Aller sur un marché, c'est aussi prendre le pouls de la France, sentir l'état d'esprit des gens, mieux comprendre leurs préoccupations du moment. Ce que nous nous efforçons de faire depuis toujours dans le 13H, grâce notamment à notre réseau de correspondants en régions." explique Jean-Pierre Pernaut.

Comme l'année dernière, l'élection de #VotrePlusBeauMarché se déroulera en deux temps :

- Du 11 mars au 9 avril : Les titres régionaux partenaires élisent le plus beau marché de leur région.

- Dès le 15 avril et jusqu'à début juin : démarrage du vote national via le site votreplusbeaumarche.fr, pour départager les 24 marchés régionaux en lice. Pendant cette phase de vote, Jean-Pierre Pernaut et la journaliste Dominique Lagrou-Sempère vous feront découvrir chaque semaine les marchés lauréats à travers une série de reportages dans le JT de 13h de TF1. A l’issue du vote, une page spéciale sera consacrée au grand gagnant de la saison 2 de #VotrePlusbeauMarché, avec le concours des correspondants en régions, de TF1&Vous et de nos réseaux sociaux.

* Les partenaires : Dernières Nouvelles d’Alsace (Alsace), Sud-Ouest (Aquitaine) , Sud Ouest et Nouvelle république du centre ouest (Poitou Charentes), La Montagne (Auvergne), Ouest France (Basse-Normandie, Bretagne et Pays de Loire), L’Yonne Républicaine, Le Journal de Saône-et-Loire (Bourgogne), La République du Centre, Le Berry Républicain, L'Echo Républicain et La Nouvelle République Du Centre Ouest (Centre), L’Union (Champagne-Ardenne), Corse Matin (Corse), Est Républicain (Franche-Comté), Paris Normandie (Haute-Normandie), Le Parisien (Île-de-France), Midi Libre (Languedoc-Roussillon), Le Populaire du Centre (Limousin), Le Républicain Lorrain (Lorraine), France Antilles / France Guyane (Martinique, Guadeloupe et Guyane), La Dépêche du Midi (Midi-Pyrénées), La Voix du Nord (Nord-Pas-de-Calais), Nice Matin, La Provence (PACA), Le Courrier Picard (Picardie), Journal de l’Ȋle (La Réunion), Le Progrès et Le Dauphiné Libéré (Rhône-Alpes).