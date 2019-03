La saison 2 de Votre Plus Beau Marché démarre avec la ville de Sanary-sur-Mer comme marraine. Située dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la ville n'est plus la même depuis qu'elle a été élue plus beau marché de France en 2018, comme en témoignent le maire et les commerçants dans ce reportage du JT de 13h de Jean-Pierre Pernaut. #VotrePlusBeauMarché