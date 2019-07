Vous avez un message : comme un ouragan...

L’ équipe d’Oliver enquête sur une lettre de 2005 arrivée par hasard dans le bureau de feue Eleanor. L’ expéditeur est un certain Gabe, un musicien, dont l’ adresse est « à un mile d’ altitude » et la destinataire est « la seule et unique Hattie ». Il s’ avère que ces deux personnes sont originaires de la nouvelle Orléans et ont été victimes de l’ ouragan Katrina. Le samedi soir, Shane et Oliver sortent enfin ensemble, s’ embrassent et en rentrant chez Shane ils trouvent Steve Mark qui vient la chercher pour une mission délicate. Elle le suit à contre cœur. Sans Shane l’ enquête piétine, Oliver déprime. Raoul, nouveau propriétaire du Mailbox, suggère à l’ équipe d’ enquêter auprès de musiciens, de fil en aiguille ils retrouvent Gabe ( connu à Denver sous le pseudo de Fifty Two Eighty man ) qui joue tous les dimanches sur la 13ème marche du Capitole, à un mile d’ altitude. Ils lui promettent de retrouver Hattie, disparue et présumée morte, qui lui avait conseillé de « prendre de la hauteur » . Les recherches traînent sans l’ aide de Shane totalement injoignable. Oliver décide de se rendre à Langley pour voir Steve Marek, qui prétend que Shane est à l’ étranger. Elle apparaît dans le hall, ils ont une explication, Oliver se sent trahi, et rentre à Denver avec les coordonnées d’ une certaine Hattie dont Shane a retrouvé la trace au Texas. Il se rend à Austin et revient avec Hattie un soir où Gabe joue au Mailbox. Ce même soir, Norman demande Rita en mariage. En revenant au bureau Oliver découvre que Shane est rentrée, il est méfiant, elle doit lui prouver qu’ il lui a beaucoup manqué pendant ces trois mois, il finit par être convaincu, ils s’ embrassent, et elle lui lit toutes les lettres qu’ elle lui a écrites pendant son absence et qu’ elle ne pouvait pas lui envoyer pour des raisons de sécurité.