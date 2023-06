Warcraft : le commencement

Cinéma - Action | 2016

Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable race d’envahisseurs : des guerriers Orques fuyant leur monde moribond pour en coloniser un autre. Alors qu'un portail s'ouvre pour connecter les deux mondes, une armée fait face à la destruction et l'autre à l'extinction. De côtés opposés, deux héros vont s'affronter et décider du sort de leur famille, de leur peuple et de leur patrie. Ainsi commence une saga spectaculaire sur le pouvoir et le sens du sacrifice, dans laquelle la guerre a de nombreux visages, et où chacun se bat pour défendre sa cause.