Week-end chez les toquées - épisode 05 - Un parfum de liberté

Ce week-end, la Grenouille aux Yeux Bleus est en quarantaine ! Une épidémie étrange, qui affecte presque tout le monde, pousse un médecin trop zélé à isoler la maison d’hôte, empêchant les invités de sortir et de se ravitailler. Fanny doit gérer la rencontre explosive entre Samuel, son petit ami et Mado, sa mère. Par ailleurs, la cohabitation est tout aussi désastreuse entre Kim de Grantes, le célèbre couturier, et Claudia et Paul, parfumeurs, obsédés par l’idée de lui vendre leurs créations. Surtout lorsque Victor, le frère de Paul, autiste léger, s’invite sans prévenir à la Grenouille !