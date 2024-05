Drame • Thriller

Ne supportant plus son comportement, Eliza a décidé de rompre avec Steve, son petit ami depuis deux ans. Dans la foulée, elle décide de changer d'air et de partir en week-end avec ses meilleures amies, Vicky, Bridgette et Monica. Les quatre jeunes femmes se mettent en route et s'en vont se changer les idées dans une superbe location, tenue par James, un homme aussi charmant que séduisant. Mais rapidement, leur hôte se montre envahissant...