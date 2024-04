Thriller • Drame

Lors d’un week-end de retrouvailles avec ses amis de l’université, Claire repousse les avances de son ex-petit ami, Victor, qui cherche à la reconquérir. Plus tard dans la soirée, elle retrouve son corps inanimé. Elle doit alors gérer les soupçons d’une de ses anciennes camarades qui l’accuse du meurtre, les doutes de sa meilleure amie concernant Victor, avec qui elle était associée, les angoisses d’une autre amie prisonnière d’une relation toxique, les reproches de sa fille et les mensonges de son mari. Et si tout cela était lié au meurtre de Victor ?