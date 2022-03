Welcome Back - Episode 1 (2ème Partie)

«WELCOME BACK» : L’ADAPTATION DU FORMAT À SUCCÈS «A YEAR TO REMEMBER» revient pour une deuxième soirée exceptionnelle !TF1 vous fait jouer en remontant le temps. A travers des quizz, blind-tests, happening, « Welcome Back » vous fait revivre les époques qui nous ont marquées le tout sur un plateau XXL redécoré à chaque émission. Et pour incarner ce nouveau Game Show, TF1 a choisi Camille Combal, qui a vu 4356 fois « Retour vers le Futur » ! Totalement relookées à la mode de l’époque, 6 personnalités réparties dans 2 équipes vont s’affronter et être testées sur leurs connaissances d’une époque précise pour engranger un maximum de points et faire monter la cagnotte. Vous souvenez-vous des tubes les plus cultes, des inventions les plus inattendues, de la mode la plus loufoque, des couples les plus glamours, des années qui nous ont marqués ? Chacune des deux équipes jouera pour une partie du public présent en plateau. Et l’équipe gagnante permettra à ses supporters d’un soir de remporter des cadeaux.Alors pour découvrir le nouveau jeu évènement, «Welcome Back» sur TF1 !