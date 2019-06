Whiskey Cavalier - Le premier épisode en avant-première avec MYTF1 Premium

La série inédite "Whiskey Cavalier" arrive le samedi 29 juin sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première, grâce à MYTF1 Premium sur SFR, Orange et Bouygues.

Avant-première MYTF1 Premium

C'est la nouvelle comédie d'espionnage, Whiskey Cavalier débarque sur TF1 à partir du samedi 29 juin. Une série inédite diffusée jusqu'alors sur la chaîne américaine ABC et produite par Bill Lawrence, à qui l'on doit également Scrubs. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à SFR, Orange ou Bouygues, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Une série portée par Laura Cohan et Scott Foley

Whiskey Cavalier suit les aventures d’un groupe d’espions drôles et attachants à travers le monde. Cette série légère et pleine d’humour est menée par deux comédiens bien connus du petit écran : Laura Cohan et Scott Foley. Will Chase, alias Whiskey Cavalier, est un agent du FBI basé en France. Un an après sa rupture avec sa petite amie, il continue de broyer du noir dans son appartement parisien. Ray, son collègue, le sort de sa torpeur en lui exposant sa nouvelle mission : récupérer une fiole militaire du virus ebola volée par un scientifique lors de sa vente à un trafiquant d’armes. Suite à une erreur de jugement de Chase, la mission tourne mal et le virus semble lui échapper, mais il parvient in extremis à reprendre la situation en main. Lorsque, quelques jours plus tard, il est convoqué au siège par son chef, il pense recevoir des sanctions. Mais finalement, après avoir manifesté son inquiétude à son sujet, ce dernier lui confie une nouvelle mission : libérer des services secrets russes Edgar Standish, un analyste à la NSA qui a piraté le département d’état et obtenu des informations confidentielles sur des agents infiltrés. Une fois arrivé à Moscou, Chase rencontre dans un bar une charmante jeune femme qui l’attendrit en lui expliquant sortir elle aussi d’une rupture difficile. Mais lorsque Standish apparaît, elle sort une arme et l’enlève, sous le regard incrédule de Chase. En voulant partir à sa poursuite, il s’aperçoit qu’elle l’a menotté au bar. Il parvient finalement à la rattraper et apprend alors sa véritable identité : il s’agit de Francesca Trowbridge, nom de code Fiery Tribune, une agent de la CIA directe et impulsive. D’abord en compétition pour ramener Standish à leur supérieur respectif, les deux espions vont rapidement devoir faire équipe en apprenant les réelles motivations de leur prisonnier…

Des zombies aux espions

Courses poursuites, explosions et bagarres rythment les treize épisodes de cette série d’espionnage drôle et décomplexée produite par Warner Bros. Les téléspectateurs retrouveront plusieurs visages familiers du petit écran au sein de cette équipe d’espions. Egalement producteur de la série, Scott Foley (Scandal, Felicity) interprète l’un des deux rôles principaux : celui de Will Chase, un agent du FBI talentueux et héroïque mais totalement guidé par ses émotions. Laura Cohan, qui s’est fait mondialement connaître grâce au rôle de Maggie dans The Walking Dead, change de registre et devient Francesca Trowbridge, une espionne casse-cou et tête brûlée qui va rapidement être amenée à faire équipe avec Chase. Au casting de Whiskey Cavalier, elle retrouve le comédien Tyler James Williams (Tout le monde déteste Chris), croisé dans la 5e saison de la série zombie. Il intervient dans le rôle d’Edgar Standish, brillant analyste capturé avant d’être recruté dans l’équipe après avoir passé quatre ans au MIT puis trois à la NSA. Ana Ortiz (Ugly Betty, Devious Maids) est quant à elle le Dr Susan Sampson, meilleure profileuse du FBI, qui écoute d’une oreille attentive et compatissante les angoisses de Chase. Enfin, Josh Hopkins (Cold Case, Cougar Town) se glisse dans la peau de Ray Prince, l’ami de Chase. A noter également dans plusieurs épisodes la participation de Dylan Walsh (Nip/Tuck) dans le rôle d’Alex Ollerman, le chef de Chase, et la présence de la comédienne Marika Dominczyk (Brothers and Sisters, Grey’s Anatomy) qui est à la ville l’épouse de… Scott Foley.

Whiskey Cavalier, Samedi 29 juin à 21h05 sur TF1