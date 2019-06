Envoyé en mission pour capturer Edgar Standish, un traître de la NSA ayant volé des données vitales pour la sécurité des Etats-Unis, Will Chase dont le nom de code est Whiskey Cavalier, croise la route de Frankie Trowbridge, agent de la CIA aux méthodes plus qu’expéditives. Avec l’aide de leurs équipes respectives, ils vont mettre à jour une terrible trahison et poser les fondements de leur future coopération.