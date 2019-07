Toute l’équipe est sur la trace d’un cœur de plutonium volé par Jimmy Coleman, ex-marine dans la même unité que Will. L’animosité entre les deux frères ennemis que tout oppose va même jusqu’à surprendre Frankie qui ne s’attendait pas à voir un jour Will aussi remonté. Standish suit les conseils de séduction du reste de l’équipe tandis qu’Emma, blessée par l’attitude de Will, reste professionnelle.