Whiskey Cavalier - S01 E08 - Une taupe dans la ruche

Whiskey et toute l’équipe sont chargés d’escorter un mystérieux prisonnier ayant visiblement des informations sur le Trust. Une fois sur place, ils découvrent qu’il s’agit d’Ollerman, qu’ils croyaient mort. Sur le chemin pour le conduire à un aéroport privé, le convoi tombe dans en une embuscade. Whiskey, Frankie et Standish parviennent tout de même à s’extraire de ce guêpier et conduisent finalement Ollerman à la Ruche. Une fois sur place, Ollerman se sert des informations qu’il a sur les uns et les autres pour essayer de semer la zizanie entre eux. Mais n’y parvenant pas, il ne fait que resserrer les liens au sein de l’équipe. Mais alors qu’ils sont en train de mener leur interrogatoire, Whiskey et Frankie découvrent que Susan a été kidnappée. Elle ne sera épargnée que s’ils laissent partir Ollerman.