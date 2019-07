Whiskey Cavalier - S01 E09 - Le coeur sur la main

Will est enlevé par des trafiquants d’organes en essayant de protéger la couverture de son équipe pendant une mission d’infiltration. Frankie prend alors la tête du groupe mais n’est pas chef qui veut et son style, brut de décoffrage, déboussole ses collègues. Pour récupérer Will et lui éviter de finir en pièces détachées, Standish se fait passer pour un importateur de drogue en attente d’une greffe de cœur… celui de Will. Ce dernier, en attendant d’être secouru, se met en tête, par mouchard interposé, de créer coûte que coûte des liens avec Jay, au grand dam de celui-ci.