Emma Davis, la petite amie de Will, se fait assassiner à Berlin alors qu’elle enquête sur le Trust. Secouée, l’équipe décide de partir à la recherche du tueur présumé, un espion allemand dénommé Griffin. Mais Will, dont les pulsions violentes ravissent Frankie, n’est peut-être pas aussi prêt qu’il en a l’air. Jai et Standish essaient d’avoir une discussion à cœur ouvert. Susan entame une relation avec un improbable, mais problématique amant.