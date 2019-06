Whiskey Cavalier - Saison 01 Episode 02 - Et Tchèque et Mat

Whiskey et son équipe sont chargés de récupérer un mystérieux carnet appartenant à un certain Stavros Pappas, un truand notoire. Selon la légende, ce cahier contiendrait la totalité de ses transactions illicites ainsi que les noms de tous ses clients, soit l’identité de la moitié des criminels de la planète. Ce fameux carnet se trouve dans un coffre-fort dont les seules clés sont les scans rétiniens de Pappas et de sa femme, Karen. Or, Whiskey et son équipe ne sont pas les seuls à courir après ce précieux carnet. En effet, un groupe de mercenaires dirigé par une certaine Hana, cherche également l’acquérir dans le seul but de le détruire. Alors que l’équipe essaie d’enlever Pappas, celui-ci est tué par Hana, qui parvient pourtant à s’échapper. Whiskey récupère donc le scan rétinien de Pappas et doit maintenant séduire sa femme, avec qui Pappas était séparé depuis longtemps, pour récupérer son scan.