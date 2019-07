Whiskey Cavalier - S01 E05 - Au service de sa majesté

Will et Frankie compromettent, sans le vouloir, un plan des services secrets britannique, le MI6. Ils se retrouvent donc contraints de travailler avec eux et en particulier avec l’agent Emma Davis, une charmante jeune femme qui plaît beaucoup à Will. Ils enquêtent donc avec les Anglais sur une série de cambriolages perpétrés chez des personnalités politiques britanniques. Ils découvrent, après avoir intégré une des équipes de cambrioleurs, qu’il s’agit en réalité d’une opération de vaste envergure pour faire chanter des hommes et des femmes politiques afin d’atteindre le duc et la duchesse de Sussex. Tout est orchestré par une mystérieuse organisation du nom de "Trust", qui semble avoir infiltré le MI6 ainsi que divers gouvernements.