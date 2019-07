Whiskey Cavalier - S01 E06 - Cinq espions et un couffin

Alors qu’ils enquêtent sur un trafic de stupéfiants en Bulgarie, Will et Jai découvrent un bébé dans un camion rempli de narcotiques. En apprenant que le trafiquant de drogue est aussi un trafiquant d’être humains, Will et son équipe décident de retourner sur place pour arrêter le criminel et retrouver la famille du bébé. Les choses se compliquent quand ils réalisent que Vlad, le chef de la police locale à qui ils sont venus demander de l’aide, est aussi le chef du réseau criminel.