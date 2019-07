Whiskey Cavalier - Saison 01 Episode 12 - Deux faces d'une même pièce

Will et son équipe sont chargés de démanteler un cartel de drogue dans lequel est impliqué Daniel, le mari de Kelly, la femme qui a recueilli Frankie à la mort de ses parents. Prétextant une enquête financière, Frankie reprend contact avec Kelly, qu'elle n'a plus revue depuis longtemps. Elle est surprise de découvrir que la femme rigide et fermée qui a fait d'elle une dure à cuire est devenue une mère de famille douce et aimante. Bouleversée par cette découverte, elle se laisse attendrir par Daniel et lui fait confiance avant d'apprendre qu'il n'est pas le simple subalterne qu'il prétend, mais bel et bien le chef du cartel...