Whiskey Cavalier - Saison 01 Episode 3 - Tous les chemins mènent à Rome

Will et son équipe sont chargés d'aller à Rome, retrouver un homme soupçonné de fabriquer une bombe pour une faction d’extrême-droite. Ils parviennent à l’exfiltrer et il accepte de leur fournir les informations qu’ils demandent à condition qu’ils s’engagent à protéger sa fille. Mais celle-ci est enlevée sous leurs yeux et l’homme, abattu par un tueur de l’organisation fasciste. Au moment de mourir, il leur avoue que la bombe est prête et censée exploser le jour même, pendant la fête très populaire de la Toussaint. Will et ses acolytes se lancent alors à la recherche de la bombe... Pour le bien de l’équipe, Will tente désespérément de se rapprocher de Frankie. Standish rêve de devenir un agent de terrain, de préférence armé jusqu’aux dents.