Will Trent - S01 E01 - Une enfance difficile

L'agent spécial Will Trent, du Georgia Bureau of Investigation (GBI), a été abandonné à la naissance. Il a ensuite connu une enfance difficile, à la merci du système de placement familial débordé d'Atlanta. A présent, Will est fermement déterminé à user de son point de vue unique pour s'assurer que personne ne soit abandonné comme il l'a été. L'agent spécial a le taux d'élucidation le plus élevé du GBI. Une enquête sur un meurtre l'amène à utiliser son instinct hors du commun et son expérience pour mener ses investigations...